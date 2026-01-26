Abbattimento liste d’attesa. Consegnati i piani delle aziende sanitarie. Entro venerdì l’approvazione delle azioni previste

Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per l’abbattimento dei tempi di attesa, come previsto dalla DGR n.1/2026 che individuava il termine nella giornata di oggi.

Le direzioni strategiche hanno descritto le azioni che saranno messe in campo per il recupero delle prestazioni oltre soglia, con priorità U (Urgenti) e B (Brevi) e in alcuni casi sono presenti anche i ricoveri ospedalieri in lista di attesa. La quasi totalità delle aziende ha indicato tra le prassi sperimentali l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori nelle ore serali e nei weekend.

Ogni azienda, esaminando i dati specifici, ha inoltre previsto percorsi di tutela, in particolare per i pazienti oncologici e fragili, riportando anche le attività che saranno potenziate per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva e per il monitoraggio delle attività descritte nei piani sperimentali.

I documenti sono in questo momento sottoposti alla valutazione da parte dell’assessorato, del Dipartimento e dell’AReSS: terminata la fase di validazione, entro venerdì i piani saranno approvati con un provvedimento di Giunta, in modo che le attività di recupero possano partire, come stabilito, dal prossimo primo febbraio.