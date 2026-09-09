Abbattimento Muro Deposito Catene – Via libera delle Commissioni Urbanistica e Lavori pubblici

Via libera alla proposta del consigliere comunale Lino Luperti di abbattimento del muro che separa il piazzale sottostante il Monumento al Marinaio dal Deposito Catene, situato all’ingresso del porto, a ridosso del canale Pigonati. Stamattina si sono pronunciate favorevolmente le Commissioni Lavori Pubblici e Urbanistica i cui componenti hanno condiviso la volontà di valorizzazione di un’area importantissima del water front di Brindisi.

Nell’occasione Luperti ha aggiunto che la proposta di abbattimento del muro sarà accompagnata anche dalla necessità di utilizzare l’immmobile esistente nell’area indicata per la nascita di una attività di ristorazione. Ovviamente tale struttura sarà concessa previo bando pubblico.

“L’area del Deposito Catene – ha affermato Luperti – è stata acquisita al patrimonio comunale nel 2014 grazie ad un accordo complessivo con il Governo riguardante le aree demaniali per decenni utilizzate dai militari. Adesso, però, non c’è più tempo da perdere ed è necessario procedere con una valorizzazione dell’area in cui insiste un segno della nostra storia come il Monumento al Marinaio d’Italia. Ovviamente saranno necessari interventi di arredo urbano, a partire dall’illuminazione, ma l’abbattimento del muro rappresenta senza dubbio il passo più importante”.

Adesso la proposta sarà portata all’attenzione del Consiglio Comunale.