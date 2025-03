Flash mob ieri pomeriggio sui corsi principali del capoluogo di alcuni studenti della scuola serale per adulti dell’Istituto “Morvillo Falcone” per trasmettere le belle sensazioni ed emozioni che danno gli abbracci, senza barriere e senza pregiudizi. Un abbraccio allontana gratuitamente ansie, dolori, stress e preoccupazioni. Un bel messaggio di inclusione, solidarietà e fratellanza. E in questo momento storico c’è n’è davvero bisogno. Complimenti a chi ha ideato questa iniziativa.