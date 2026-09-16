Abolito il Bollo Auto! – D’Attis (Fi): “Stop a tassa ingiusta, Governo accoglie battaglia di Forza Italia”

“Abbiamo sospeso il bollo auto, una tassa ingiusta e insopportabile, a cominciare dalle automobili e dai motorini con cui si muovono ogni giorno le famiglie. Era una ferma e pressante richiesta di Forza Italia che l’esecutivo ha accolto e fatto propria”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale della Puglia di Forza Italia , Mauro D’Attis.”Una misura coerente con la nostra visione liberale fin dalla fondazione del movimento azzurro e dalle battaglie di Silvio Berlusconi, quelle che hanno portato fra l’altro alla sospensio dell’Imu sulla prima casa. Le esenzioni dal bollo auto sono solo l’inizio”, conclude l’esponente azzurro.