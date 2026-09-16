Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Abolito il Bollo Auto! – D’Attis (Fi): “Stop a tassa ingiusta, Governo accoglie battaglia di Forza Italia”

“Abbiamo sospeso il bollo auto, una tassa ingiusta e insopportabile, a cominciare dalle automobili e dai motorini con cui si muovono ogni giorno le famiglie. Era una ferma e pressante richiesta di Forza Italia che l’esecutivo ha accolto e fatto propria”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale della Puglia di Forza Italia , Mauro D’Attis.”Una misura coerente con la nostra visione liberale fin dalla fondazione del movimento azzurro e dalle battaglie di Silvio Berlusconi, quelle che hanno portato fra l’altro alla sospensio dell’Imu sulla prima casa. Le esenzioni dal bollo auto sono solo l’inizio”, conclude l’esponente azzurro.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
saldi
bagnato
carta
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning