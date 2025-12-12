Abusivismo locali da ballo e spettacolo – Appello di Silb/Fipe e Confcommercio Brindisi

Le imprese che operano nel settore dell’intrattenimento da ballo e di spettacolo aderenti a Confcommercio in provincia di Brindisi, in occasione delle festività natalizie, lanciano un appello alle istituzioni ed alle forze dell’ordine affinché si contrasti con decisione il fenomeno dilagante dell’abusivismo.

Si assiste con sempre maggiore frequenza, infatti – sostengono Silb/Fipe e Confcommercio Brindisi – alla nascita di strutture che noleggiano sale per far effettuare cerimonie per anniversari, compleanni, battesimi, cresime e perfino matrimoni. A questo si aggiungono le feste da ballo organizzate ormai periodicamente.

Stiamo parlando di strutture che in alcuni casi sono totalmente abusive o comunque non hanno una idonea destinazione d’uso. Ed a ciò si aggiunge la totale assenza di autorizzazioni sanitarie e legate alla sicurezza ed alla effettuazione di spettacoli con la presenza di pubblico.

Un fenomeno che nella città di Brindisi è esteso anche a strutture comunali concesse ad associazioni per ben altre finalità e non certo per far effettuare feste a pagamento, con la partecipazione di centinaia di persone.

E’ evidente che, trattandosi di strutture non autorizzate, sfuggono a qualsiasi controllo e questo comporta anche il rischio concreto di assenza di fatturazione, così come di regolare assunzione del personale impiegato.

Silb/Fipe e Confcommercio Brindisi, pertanto, chiedono un intervento immediato delle istituzioni preposte. Il tutto, a beneficio di chi le leggi le rispetta.

Silb/Fipe e Confcommercio Brindisi