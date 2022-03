ACCADEMIA DEGLI ERRANTI – BRINDISI E I LUNGHI CAMMINI: UN’ESPERIENZA DI VITA E DI ACCOGLIENZA

B.A.S. Accademia degli Erranti: Brindisi e Lunghi Cammini…un’esperienza di vita ed accoglienza



Nel fine settimana appena passato, presso la Statio Peregrinorum di Brindisi, nell’Accademia degli Erranti (Ex Convento delle Scuole Pie) l’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade ha accolto tre pellegrini che stanno percorrendo la Via Francigena nel Sud. Si tratta del musicista e professionista Giovannangelo De Gennaro, Dharma una cagnolina di un anno e A. Un giovane camminatore che grazie all’ Associazione Lunghi Cammini, passo dopo passo sta vivendo un’avventura che lo porterà a riflettere e ripensare la propria vita.



I tre camminatori sono stati accolti dalla Presidente Rosy Barretta, da Antonio Melcore, resp. Cammini e Itinerari Culturali di Brindisi e altri volontari nella magnifica sede Monumentale dell’Ex Convento delle Scuole Pie. Qui sono stati apposti sulle credenziali i sigillum, i timbri della tappa brindisina, sono stati inoltre compilati e consegnati i testimonium ufficiali della Via Francigena, il documento che attesta il percorso effettuato e i circa 850 km che hanno visto Giovannangelo e il giovane A. partire da Assisi e raggiungere chilometro dopo chilometro la nostra città.

Vista, l’importante esperienza pedagogica e di vita che è alla base del percorso di “Lunghi Cammini”, l’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, ha voluto fortemente che i due camminatori portassero la propria testimonianza presso il Liceo Artistico Musicale “Simone-Durano” di Brindisi”. Gli studenti delle classi 4A-4B-4M insieme ai docenti Ernestina Pugliese, Fabiola Culazzo e Barbara Arrigo hanno accolto calorosamente i due camminatori nell’aula Magna del plesso per conoscere le motivazioni che hanno spinto i due ospiti a effettuare il loro cammino. Un incontro di crescita e condivisione che nel dibattito ha evidenziato tanta sensibilità ed empatia umana, dando la possibilità agli studenti di conoscere l’essenza dell’esperienza dei cammini.

Dopo l’incontro con la scolaresca, accompagnati dai nostri volontari, i pellegrini hanno potuto visitare il tempietto di San Giovanni al Sepolcro, per cui ringraziamo il personale della Brindisi Multiservizi, con Angelo, che ci ha raccontato la storia del luogo che ha incantato i nostri ospiti.

Tappa finale il Castello Alfonsino, la Fortezza Rossa…o Forte a Mare, per cui ringraziamo l’a.p.s. Le Colonne per averci accompagnato tra la storia e la bellezza di questo “Luogo Incantato” baciato dal sole e circondato dal mare.



Il viaggio dei nostri viandanti non finisce qui, dopo Brindisi si sono mossi verso Torchiarolo e continueranno il proprio cammino sino a Santa Maria di Leuca, portando tappa dopo tappa nuovi ricordi, emozioni ed incontri.



Buon Cammino e Buona Vita!



A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti

Statio Peregrinorum