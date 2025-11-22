Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Accertate dalla Polizia Locale violazioni amministrative e occupazioni abusive

A seguito delle attività finalizzate alla sicurezza urbana, con controlli amministrativi tenuti nella tarda serata di venerdì 21 u.s. da parte del Nucleo di Polizia Amministrativa e del Nucleo Pronto intervento della Polizia Locale , sono state accertate n.3 violazioni amministrative per occupazioni abusive (senza alcun titolo autorizzativo, con una sanzione pecuniaria irrogata di €1032 per ciascuna violazione) ad altrettanti esercizi di somministrazione. È inoltre in fase di accertamento con la Polizia Amministrativa della Questura, la posizione di un altro esercizio commerciale circa la validità del titolo autorizzativo atto a svolgere regolarmente l’attività. Il Nucleo di Polizia stradale della PL, nelle stesse ore, ha effettuato posti di controllo: fermati n. 42 veicoli ed elevati n.14 verbali di contestazione per diverse violazioni di norme sulla circolazione stradale.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning