Accertate dalla Polizia Locale violazioni amministrative e occupazioni abusive

A seguito delle attività finalizzate alla sicurezza urbana, con controlli amministrativi tenuti nella tarda serata di venerdì 21 u.s. da parte del Nucleo di Polizia Amministrativa e del Nucleo Pronto intervento della Polizia Locale , sono state accertate n.3 violazioni amministrative per occupazioni abusive (senza alcun titolo autorizzativo, con una sanzione pecuniaria irrogata di €1032 per ciascuna violazione) ad altrettanti esercizi di somministrazione. È inoltre in fase di accertamento con la Polizia Amministrativa della Questura, la posizione di un altro esercizio commerciale circa la validità del titolo autorizzativo atto a svolgere regolarmente l’attività. Il Nucleo di Polizia stradale della PL, nelle stesse ore, ha effettuato posti di controllo: fermati n. 42 veicoli ed elevati n.14 verbali di contestazione per diverse violazioni di norme sulla circolazione stradale.