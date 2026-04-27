Accesso al Pronto Soccorso di Francavilla Fontana: precisazioni della Direzione Medica. 

La Direzione Generale dell’Asl Brindisi evidenzia che non sono presenti criticità operative per i mezzi di emergenza

In merito alla nota stampa diffusa dalla FP CGIL Brindisi, che parla di presunte criticità nell’accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana, la ASL Brindisi ritiene doveroso fornire un chiarimento puntuale, sulla base della relazione ufficiale della Direzione Medica di Presidio.

La nota diffusa dalla CGIL rischia di generare allarmismi ingiustificati tra cittadini e operatori.

La Direttrice Medica del P.O. “D. Camberlingo”, Dott.ssa Anna Rita De Santis, precisa quanto segue:

Il nuovo sistema di accesso al Pronto Soccorso è stato introdotto per superare una grave vulnerabilità del precedente impianto, che consentiva accessi non autorizzati, con conseguente rischio per la sicurezza e disorganizzazione degli spazi, inclusi quelli destinati alle ambulanze.

Tutte le ambulanze del 118 stabilmente assegnate al presidio sono dotate dei nuovi telecomandi, garantendo piena operatività e accesso immediato.

Il varco è presidiato H24 dal personale di vigilanza, che assicura il passaggio immediato dei mezzi di soccorso, eliminando qualsiasi tempo di attesa.

Nei casi di emergenza (codici rossi), la comunicazione tra Centrale Operativa e Pronto Soccorso consente di anticipare l’accoglienza del paziente, rendendo il sistema ancora più efficiente e coordinato.

Alla luce di questi elementi, risulta evidente che non esiste alcuna limitazione operativa per i mezzi di emergenza, né tantomeno situazioni tali da giustificare l’allarme lanciato.

La ASL Brindisi sottolinea come la diffusione di informazioni non attentamente verificate su temi così delicati rischi di compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario e di mortificare il lavoro quotidiano degli operatori.

Il confronto con le Organizzazioni Sindacali è sempre aperto e necessario, ma deve fondarsi su dati oggettivi e responsabilità istituzionale, evitando rappresentazioni semplicistiche o fuorvianti che non aiutano a risolvere i problemi reali.

La Direzione Generale ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza, efficienza e qualità dei servizi di emergenza-urgenza, nel rispetto dei cittadini e dei professionisti che ogni giorno operano con dedizione nei nostri presidi.

Accesso al Pronto Soccorso di Francavilla Fontana: precisazioni della Direzione Medica.

La Direzione Generale dell’Asl Brindisi evidenzia che non sono presenti criticità operative per i mezzi di emergenza

In merito alla nota stampa diffusa dalla FP CGIL Brindisi, che parla di presunte criticità nell’accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana, la ASL Brindisi ritiene doveroso fornire un chiarimento puntuale, sulla base della relazione ufficiale della Direzione Medica di Presidio.

La nota diffusa dalla CGIL rischia di generare allarmismi ingiustificati tra cittadini e operatori.

La Direttrice Medica del P.O. “D. Camberlingo”, Dott.ssa Anna Rita De Santis, precisa quanto segue:

Il nuovo sistema di accesso al Pronto Soccorso è stato introdotto per superare una grave vulnerabilità del precedente impianto, che consentiva accessi non autorizzati, con conseguente rischio per la sicurezza e disorganizzazione degli spazi, inclusi quelli destinati alle ambulanze.

Tutte le ambulanze del 118 stabilmente assegnate al presidio sono dotate dei nuovi telecomandi, garantendo piena operatività e accesso immediato.

Il varco è presidiato H24 dal personale di vigilanza, che assicura il passaggio immediato dei mezzi di soccorso, eliminando qualsiasi tempo di attesa.

Nei casi di emergenza (codici rossi), la comunicazione tra Centrale Operativa e Pronto Soccorso consente di anticipare l’accoglienza del paziente, rendendo il sistema ancora più efficiente e coordinato.

Alla luce di questi elementi, risulta evidente che non esiste alcuna limitazione operativa per i mezzi di emergenza, né tantomeno situazioni tali da giustificare l’allarme lanciato.

La ASL Brindisi sottolinea come la diffusione di informazioni non attentamente verificate su temi così delicati rischi di compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario e di mortificare il lavoro quotidiano degli operatori.

Il confronto con le Organizzazioni Sindacali è sempre aperto e necessario, ma deve fondarsi su dati oggettivi e responsabilità istituzionale, evitando rappresentazioni semplicistiche o fuorvianti che non aiutano a risolvere i problemi reali.

La Direzione Generale ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza, efficienza e qualità dei servizi di emergenza-urgenza, nel rispetto dei cittadini e dei professionisti che ogni giorno operano con dedizione nei nostri presidi.

La Direzione Generale dell’Asl Brindisi evidenzia che non sono presenti criticità operative per i mezzi di emergenza

In merito alla nota stampa diffusa dalla FP CGIL Brindisi, che parla di presunte criticità nell’accesso delle ambulanze al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana, la ASL Brindisi ritiene doveroso fornire un chiarimento puntuale, sulla base della relazione ufficiale della Direzione Medica di Presidio.

La nota diffusa dalla CGIL rischia di generare allarmismi ingiustificati tra cittadini e operatori.

La Direttrice Medica del P.O. “D. Camberlingo”, Dott.ssa Anna Rita De Santis, precisa quanto segue:

Il nuovo sistema di accesso al Pronto Soccorso è stato introdotto per superare una grave vulnerabilità del precedente impianto, che consentiva accessi non autorizzati, con conseguente rischio per la sicurezza e disorganizzazione degli spazi, inclusi quelli destinati alle ambulanze.

Tutte le ambulanze del 118 stabilmente assegnate al presidio sono dotate dei nuovi telecomandi, garantendo piena operatività e accesso immediato.

Il varco è presidiato H24 dal personale di vigilanza, che assicura il passaggio immediato dei mezzi di soccorso, eliminando qualsiasi tempo di attesa.

Nei casi di emergenza (codici rossi), la comunicazione tra Centrale Operativa e Pronto Soccorso consente di anticipare l’accoglienza del paziente, rendendo il sistema ancora più efficiente e coordinato.

Alla luce di questi elementi, risulta evidente che non esiste alcuna limitazione operativa per i mezzi di emergenza, né tantomeno situazioni tali da giustificare l’allarme lanciato.

La ASL Brindisi sottolinea come la diffusione di informazioni non attentamente verificate su temi così delicati rischi di compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario e di mortificare il lavoro quotidiano degli operatori.

Il confronto con le Organizzazioni Sindacali è sempre aperto e necessario, ma deve fondarsi su dati oggettivi e responsabilità istituzionale, evitando rappresentazioni semplicistiche o fuorvianti che non aiutano a risolvere i problemi reali.

La Direzione Generale ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza, efficienza e qualità dei servizi di emergenza-urgenza, nel rispetto dei cittadini e dei professionisti che ogni giorno operano con dedizione nei nostri presidi.