Accolto il ricorso di Fp Cgil e Uil Fpl contro il Comune di Latiano

FP CGIL Brindisi e UIL FPL Brindisi ottengono un risultato importante e storico per la tutela dei diritti sindacali nel pubblico impiego: con un decreto pronunciato nei giorni scorsi, il Tribunale di Brindisi ha inflitto una vera e propria “mazzata” al Comune di Latiano, accogliendo integralmente il ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori presentato congiuntamente dalle due sigle e riconoscendo la condotta antisindacale dell’amministrazione.

Il caso è emblematico: in occasione delle elezioni RSU, il Comandante della Polizia Municipale ha impedito, senza alcuna comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, la partecipazione di due lavoratori designati come scrutatori da FP CGIL e UIL FPL.

Il Tribunale ha sancito che questo comportamento ha leso gravemente la prerogativa sindacale di designare i propri rappresentanti al seggio, un diritto essenziale riconosciuto dalla legge e dai contratti collettivi.

Con il decreto, il Giudice ha disposto non solo la cessazione della condotta antisindacale, ma anche l’affissione per 30 giorni del provvedimento presso l’albo pretorio del Comune: un atto pubblico e simbolico che rappresenta una censura formale nei confronti dell’amministrazione comunale.

Il Segretario Generale della FP CGIL Brindisi dichiara «non si tratta solo di un successo legale, ma di un messaggio chiaro che deve arrivare a tutte le amministrazioni: il rispetto delle regole democratiche nei luoghi di lavoro è la base della convivenza civile e istituzionale. Non ci fermeremo davanti a chi tenta di comprimere queste regole: difenderemo sempre, con rigore e determinazione, i diritti dei lavoratori e la libertà sindacale, anche nelle aule giudiziarie quando necessario.

Questa sentenza rappresenta un segnale inequivocabile: le condotte antisindacali non solo sono illegittime, ma producono conseguenze giuridiche, organizzative e di immagine. Chiunque in futuro tenterà di limitare il diritto delle organizzazioni sindacali a designare i propri rappresentanti sappia che troverà la FP CGIL Brindisi pronta ad agire.»

Il Segretario Generale della UIL FPL di Brindisi, Gianluca Facecchia, ha dichiarato: Questa vittoria è il risultato di un lavoro costante e determinato. È un chiaro segnale che la nostra organizzazione credendo fermamente nella forza dell’interconfederalita continiera con la FP CGIL a difendere i diritti dei lavoratori e a combattere contro ogni forma di ingiustizia.

La UIL FPL BRINDISI è consapevole che questo importante traguardo rappresenta una vittoria non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per i principi di giustizia e tutela dei diritti nel mondo del lavoro.

Il ricorso, che ha messo in luce irregolarità e violazioni dei diritti dei dipendenti, è stato accolto con favore dalle autorità competenti, sottolineando l’importanza della legalità e della correttezza amministrativa. La UIL FPL si è sempre battuta per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati e che ogni forma di abuso venga fermamente condannata.

FP CGIL Brindisi e UIL FPL Brindisi rivendicano questa vittoria come un monito forte e chiaro per tutte le pubbliche amministrazioni: la libertà sindacale è un principio inviolabile e chi prova a limitarlo dovrà risponderne davanti ai tribunali e alla collettività.

LE SEGRETERIE TERRITORIALI

FP CGIL UIL FPL