Accolto il ricorso presentato da Cobas-scuola di Brindisi

Con una sentenza di grande rilievo per tutto il personale ATA, il Tribunale del Lavoro di Brindisi ha accolto il ricorso presentato dallo Studio legale dell’Avvocato Luca Alemanno per conto dei Cobas-scuola di Brindisi, dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto di supplenza stipulato all’inizio dell’anno scolastico con un assistente amministrativo iscritto nelle graduatorie provinciali di Brindisi di c.d. III Fascia, disponendo la sostituzione di diritto del termine 30/6 con quello 31/8 condannando l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Tribunale di Brindisi ha ribadito che il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, con il logico corollario che il termine finale da apporre al contratto di supplenza dovrà necessariamente essere il 31/8 se riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre (dovendo, in caso contrario, il diverso termine apposto sul contratto di supplenza essere automaticamente sostituito ex art.1419 -co.2- c.c. con quello del 31/8 previsto dalla norma imperativa di cui all’art.4 -co.1 e 11- l.124/1999).

Negli ultimi anni, nella provincia di Brindisi, una volta esaurite le c.d. graduatorie provinciali, l’U.S.T. trasmetteva la competenza di queste supplenze ai dirigenti degli istituti scolastici con una nota in cui veniva raccomandata la somministrazione dei contratti con termine esclusivamente al 30/06, tanto in evidente violazione di quanto disposto dalla L.124/1999; i dirigenti scolastici, poi, generalmente nel mese di giugno di ogni anno, chiedevano all’U.S.T. territorialmente competente l’autorizzazione a “prorogare” i contratti stipulati con il personale ATA sino al 31 agosto.

L’autorizzazione richiesta veniva in seguito concessa dall’U.S.T., ma solo per alcuni (fortunati) collaboratori, i quali venivano chiamati a sottoscrivere un nuovo contratto di assunzione avente decorrenza dal 1° di luglio e scadenza al 31 agosto.

Quali particolari meriti avessero questi lavoratori dipendenti del Ministero dell’istruzione e del merito non è dato sapere, sta di fatto che questi nuovi contratti, autorizzati dall’Ufficio Scolastico competente, venivano accordati solo ad alcuni dei lavoratori, scelti discrezionalmente dai dirigenti scolastici. Inutile sottolineare che in questo modo si procurava un arbitrario e indebito vantaggio, accelerando la progressione di carriera, ad alcuni fortunati in danno di altri lavoratori.

L’assistente amministrativo nostro iscritto, rappresentato dall’Avv. Alemanno Luca dell’ufficio legale dei cobas-scuola di Brindisi, ha visto così riparato per intero il torto subito per effetto della pronuncia del Giudice che, viceversa, ha condannata “l’Amministrazione Scolastica agli adempimenti conseguenti (compresi quelli di natura economica e la regolarizzazione contributiva della parte ricorrente’’.

I Cobas-scuola sono sempre a disposizione di tutti i lavoratori e se avete subito scorrettezze, arbitri o ingiustizie sul lavoro potete contattarci ai nostri numeri telefonici o venendo a trovarci nella nostra sede di Brindisi