Accordo Cetma – Cgil, nasce il Premio di Risultato, più partecipazione e valore al lavoro



Di Gioia (FIOM) e Di Cesare (CGIL): «Un risultato importante che

rafforza diritti, salario e rappresentanza, frutto del lavoro

costante della FIOM sul territorio»

È stato sottoscritto l’accordo aziendale tra RSU, FIOM CGIL e

CETMA per l’introduzione del Premio di Risultato (PDR) relativo

all’anno 2026, un’intesa che rappresenta un passaggio significativo

nel percorso di contrattazione aziendale volto a valorizzare il

contributo delle lavoratrici e dei lavoratori e a rafforzare il legame

tra risultati d’impresa e redistribuzione del valore prodotto.

L’accordo introduce un sistema strutturato di partecipazione

economica, basato su un indice oggettivo di produttività calcolato

sul rapporto tra valore della produzione e costo del personale, con

un premio variabile fino a un massimo di 1.500 euro annui. È

prevista inoltre una clausola di garanzia che tutela i lavoratori

assicurando comunque l’erogazione dell’Elemento Perequativo

previsto dal CCNL Metalmeccanico, pari a 485 euro, anche in caso

di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Il premio sarà riconosciuto a tutto il personale con almeno sei mesi

di servizio nell’anno di riferimento e potrà essere fruito in diverse

modalità: interamente in busta paga, sotto forma di welfare

aziendale oppure con una combinazione delle due opzioni. Il

sistema, introdotto in via sperimentale per il 2026, si fonda su

criteri di trasparenza e verificabilità, con un monitoraggio

periodico attraverso incontri tra azienda e rappresentanze sindacali

per valutarne l’andamento e migliorarne l’efficacia nei rinnovi

futuri.

«Questo accordo rappresenta un primo risultato concreto che

riconosce il valore del lavoro e introduce strumenti moderni di

partecipazione – dichiara Ciro Di Gioia, segretario generale FIOM

CGIL Brindisi – frutto di un confronto serio che mette al centro la

qualità del lavoro e la redistribuzione della ricchezza prodotta».

«È importante sottolineare come questo risultato si inserisca in un

percorso più ampio – afferma Massimo Di Cesare, segretario

generale CGIL Brindisi – che vede la FIOM impegnata da tempo

nello sviluppo della contrattazione aziendale per migliorare

concretamente le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori».

«L’intesa raggiunta con CETMA dimostra che la presenza sindacale,

quando è radicata e competente, è in grado di produrre risultati

tangibili – prosegue Ciro Di Gioia – non solo sul piano economico ma

anche su quello della partecipazione e della trasparenza nei

rapporti di lavoro».

«Il lavoro costante della FIOM sul territorio sta producendo risultati

significativi anche in termini di adesioni e rappresentanza, come

dimostrano i dati sul tesseramento e le recenti elezioni RSU –

conclude Massimo Di Cesare – e questo accordo ne è la conferma:

contrattazione, partecipazione e qualità del lavoro devono restare

al centro della nostra azione sindacale».

Brindisi 22.4.2026

Ciro Di Gioia

Segretario generale

CGIL Brindisi

Massimo Di Cesare

Segretario generale

C

G

I

L

B

r

i

n

d

i