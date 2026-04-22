Accordo Cetma – Cgil, nasce il Premio di Risultato, più partecipazione e valore al lavoro

Di Gioia (FIOM) e Di Cesare (CGIL): «Un risultato importante che
rafforza diritti, salario e rappresentanza, frutto del lavoro
costante della FIOM sul territorio»
È stato sottoscritto l’accordo aziendale tra RSU, FIOM CGIL e
CETMA per l’introduzione del Premio di Risultato (PDR) relativo
all’anno 2026, un’intesa che rappresenta un passaggio significativo
nel percorso di contrattazione aziendale volto a valorizzare il
contributo delle lavoratrici e dei lavoratori e a rafforzare il legame
tra risultati d’impresa e redistribuzione del valore prodotto.
L’accordo introduce un sistema strutturato di partecipazione
economica, basato su un indice oggettivo di produttività calcolato
sul rapporto tra valore della produzione e costo del personale, con
un premio variabile fino a un massimo di 1.500 euro annui. È
prevista inoltre una clausola di garanzia che tutela i lavoratori
assicurando comunque l’erogazione dell’Elemento Perequativo
previsto dal CCNL Metalmeccanico, pari a 485 euro, anche in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.
Il premio sarà riconosciuto a tutto il personale con almeno sei mesi
di servizio nell’anno di riferimento e potrà essere fruito in diverse
modalità: interamente in busta paga, sotto forma di welfare
aziendale oppure con una combinazione delle due opzioni. Il
sistema, introdotto in via sperimentale per il 2026, si fonda su
criteri di trasparenza e verificabilità, con un monitoraggio
periodico attraverso incontri tra azienda e rappresentanze sindacali
per valutarne l’andamento e migliorarne l’efficacia nei rinnovi
futuri.
«Questo accordo rappresenta un primo risultato concreto che
riconosce il valore del lavoro e introduce strumenti moderni di
partecipazione – dichiara Ciro Di Gioia, segretario generale FIOM
CGIL Brindisi – frutto di un confronto serio che mette al centro la
qualità del lavoro e la redistribuzione della ricchezza prodotta».
«È importante sottolineare come questo risultato si inserisca in un
percorso più ampio – afferma Massimo Di Cesare, segretario
generale CGIL Brindisi – che vede la FIOM impegnata da tempo
nello sviluppo della contrattazione aziendale per migliorare
concretamente le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori».
«L’intesa raggiunta con CETMA dimostra che la presenza sindacale,
quando è radicata e competente, è in grado di produrre risultati
tangibili – prosegue Ciro Di Gioia – non solo sul piano economico ma
anche su quello della partecipazione e della trasparenza nei
rapporti di lavoro».
«Il lavoro costante della FIOM sul territorio sta producendo risultati
significativi anche in termini di adesioni e rappresentanza, come
dimostrano i dati sul tesseramento e le recenti elezioni RSU –
conclude Massimo Di Cesare – e questo accordo ne è la conferma:
contrattazione, partecipazione e qualità del lavoro devono restare
al centro della nostra azione sindacale».
Brindisi 22.4.2026
Ciro Di Gioia
Segretario generale
CGIL Brindisi
Massimo Di Cesare
Segretario generale
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