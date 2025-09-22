Accordo di programma per Brindisi – domani vertice in Prefettura

Avrà luogo domani 23 settembre, alle ore 11:30, presso la Prefettura di Brindisi, una nuova

riunione del Comitato interministeriale di coordinamento per la riconversione della centrale a

carbone di Cerano, convocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e presieduta dal

Commissario straordinario di governo per la reindustrializzazione, Prefetto Luigi Carnevale.

Il Tavolo, in particolare, fa seguito a precedenti riunioni del Comitato svoltesi

rispettivamente in data 20 settembre 2024 presso questa Prefettura e in data 29 maggio 2025 presso

la sede del MIMIT e si pone l’obiettivo di illustrare ai referenti delle Istituzioni locali e delle

associazioni datoriali e sindacali le attività sinora espletate.

In particolare, i lavori avranno ad oggetto la verifica preliminare di circa 50 manifestazioni

di interesse pervenute nell’ambito dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle

aree industriali di Brindisi.