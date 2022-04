ACCORDO QUASI RAGGIUNTO ALLA TASK FORCE REGIONALE PER I LAVORATORI DCM RINVIATO AL 21 APRILE

Una importante base di risultato raggiunto grazie all’unità dei lavoratori, all’unità sindacale, alla disponibilità dei legali, dei dirigenti aziendali e della stessa Confindustria.

Nonché alla positiva regia istituzionale della task force, del Comune e della provincia di Brindisi . L’azienda ritirerà i licenziamenti, impegnandosi a riaprire la procedura per l’avvio della cassa integrazione di 12 mesi con finalità occupazionale. In cambio i lavoratori dovranno rinunciare al contenzioso legale con la DCM. Inoltre il gruppo DEMA si impegna a rispettare un bacino di prelazione degli ex lavoratori DCM in caso di nuove future assunzioni delle figure professionali presenti nel bacino. Nel contempo l’azienda si impegnerà a proporre

incentivazioni all’esodo. Una operazione che costerebbe alla azienda non meno di un milione di euro. Resta comunque per i lavoratori DCM, l’obbiettivo della loro ricollocazione, da raggiungere sia per la dignità dei lavoratori che delle loro famiglie.

Se non ci saranno ritorni indietro, l’accordo sarà sottoscritto il 21 aprile, incrociando le dita.

Angelo LEO

Segretario Generale

FIOM CGIL Brindisi