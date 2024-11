Accordo tra Governo e Nazioni Unite per rafforzamento sede ONU di Brindisi. D’Attis (Fi): “Brindisi strategica”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Un accordo importantissimo, quello firmato tra il Governo italiano e le Nazioni Unite per il finanziamento dei lavori infrastrutturali per il rafforzamento della sede Onu di Brindisi. Questo accordo rafforza il programma “Food for Gaza”, l’iniziativa umanitaria lanciata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lo scorso marzo. Così, la sede di Brindisi sarà ancora più centrale e strategica nelle numerose crisi ed emergenze in cui è impegnata, dal Medio Oriente all’Europa. Non solo: si tratta di un percorso che avrà ricadute economiche rilevantissime per tutto il territorio brindisino ed è la ragione che mi ha spinto a seguire l’intero iter e ogni processo relativo al potenziamento della sede Onu. Tra l’altro, c’è la ferma volontà del Governo -confermata anche nell’accordo di oggi- di sostenere la Scuola europea di Brindisi con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio 2023 con un mio emendamento (sottoscritto anche dal collega Caroppo). Nei prossimi mesi, a tal proposito, saremo impegnati in ulteriori passaggi normativi per stabilizzare il futuro della Scuola. Grazie, perciò, al ministro Tajani per aver operato con determinazione in questa direzione. E’ uno degli interventi più significativi per Brindisi e per la Puglia, che si aggiunge agli altri fascicoli su cui sta lavorando il Governo per la crescita del nostro territorio”.