Acli. Oltre la disabilità. Nuovi orizzonti possibili

Nell’ambito delle iniziative in seno alla giornata per le diverse abilita’, convegno organizzato dalle Acli, presso l’Ente Provincia di Brindisi, che ha patrocinato l’evento, per parlare della nuova normativa sulle disabilità, il Decreto legislativo 62/2024, che pone tante novità’, a partire dall’individuo per arrivare a dare maggiori responsabilità’ alle istituzioni nazionali e locali. La nuova norma ha l’obiettivo di garantire una piena partecipazione sociale, lavorativa e relazionale delle persone con disabilità. Introduce un nuovo approccio basato sulla Convenzione ONU, definendo la disabilità come l’interazione tra le limitazioni individuali e gli ostacoli ambientali e sociali. Tra i punti principali: la ridefinizione dei termini (“persona con disabilità” invece di “handicap”), l’introduzione del “progetto di vita” per superare la frammentazione dei servizi e la creazione di un nuovo sistema di valutazione che prevede anche il “livello di sostegno” (lieve, medio, intensivo). La riforma è entrata in una fase di sperimentazione e l’applicazione definitiva è prevista per gennaio 2027. Sono intervenuti il direttore generale ASL, Maurizio De Nuccio, il garante disabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro, il referente provinciale Acli, Michele Sardano, il presidente regionale Acli, Vincenzo Purgatorio, il responsabile Acli Brindisi, Michele Lanzellotti, il presidente della Provincia, Giuseppe Ventrella, e altri soggetti interessati ai problemi della disabilità.