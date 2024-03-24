Acquedotto – Brindisi torna ad essere autonoma. Riapre la sede

𝐀𝐜𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐫𝐞 𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢. 𝐋𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐝 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨. 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐧𝐢: 𝐪𝐮𝐚𝐬𝐢 𝟓𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐞𝐧𝐧𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢. 𝐋𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟓 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐐𝐏 𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐈𝐝𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝟏𝟏 𝐧𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚.