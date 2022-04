ACQUEDOTTO PUGLIESE – GUADALUPI: E’ INCREDIBILE CHE SI DEBBANO ASPETTARE MESI PER UN ALLACCIO. CITTADINI ESASPERATI

E’ diventata insopportabile la situazione riguardante i disservizi dell’Acquedotto Pugliese in provincia di Brindisi. Da ottobre dello scorso anno chi opera negli uffici dell’ente riferisce di non avere a disposizione una azienda a cui far eseguire i lavori di collegamento delle nuove utenze alla rete idrica e fognaria.

Da qui i disagi di decine e decine di famiglie e attività commerciali che, pur avendo consegnato tutta la documentazione richiesta, non sono nelle condizioni di usufruire di tali utenze. Ciò determina notevoli danni che dovranno essere posti a carico di chi ha la responsabilità di questi ritardi.

Un motivo in più perché la Regione Puglia, socia al 100% di Acquedotto Pugliese, intervenga immediatamente, costringendo Aqp a fare chiarezza ed eventualmente a bandire la gara per individuare l’azienda a cui far eseguire tali lavori. Sarebbe una concreta dimostrazione di impegno nei confronti di una provincia sempre più bistrattata come quella di Brindisi. Pietro Guadalupi – ex Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi