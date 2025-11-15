“Acquista a San Vito e Risparmia” evolve: 72019 lancia la Fidelity App

L’associazione di San Vito dei Normanni presenta la nuova Web App gratuita: con un badge QR per i cittadini e uno scanner per le imprese, la rete di sconti locale diventa digitale, sostenibile e accessibile a tutti per promuovere l’economia di prossimità.

Sam Vito dei Normanni (Brindisi) – L’Associazione SETTANTADUEZERODICIANNOVE (72019) annuncia il lancio ufficiale della Fidelity App 72019, la nuova piattaforma digitale pensata per rafforzare il tessuto economico e sociale di San Vito dei Normanni.

Questa nuova Web App, accessibile da qualsiasi smartphone all’indirizzo https://acquistasanvito.72019.it, rappresenta la naturale evoluzione della storica campagna «Acquista a San Vito e Risparmia». L’obiettivo è chiaro: digitalizzare la rete di sconti locale, incentivare l’acquisto di prossimità e creare un ponte diretto tra le imprese associate e i consumatori.

Sostenibilità e innovazione al centroIl passaggio al digitale segna un momento cruciale per l’associazione, che unisce la modernizzazione a una precisa scelta di responsabilità. «Dopo le prime due edizioni cartacee, l’evoluzione volge al digital e 72019 pensa anche al bene del pianeta», spiegano dall’associazione. «Con la nuova versione quasi totalmente digital, risparmiamo carta e deforestazione, lasciando comunque un minimo di carta per i più anziani o i più tradizionalisti».L’infrastruttura tecnologica scelta, una PWA (Progressive Web App), è stata progettata per essere leggera, veloce e installabile su ogni dispositivo Android o Apple, garantendo la massima accessibilità senza escludere nessuno.Come funziona la piattaformaLa Fidelity App 72019 funziona come una «fidelity card» digitale e gratuita valida per l’intera città, con due profili distinti:

Per i cittadini (utenti): Registrazione semplice: dopo una rapida registrazione (anche tramite Google), ogni utente ottiene il proprio «Badge» digitale , un codice QR univoco; Scoprire le offerte: l’app permette di consultare l’elenco delle attività partner e visualizzare tutte le promozioni attive; Utilizzo immediato: al momento del pagamento, è sufficiente mostrare il proprio Badge QR all’esercente per validare lo sconto; Storico personale: una sezione dedicata tiene traccia di tutte le promozioni utilizzate.

Per le imprese (associati): Vetrina digitale: gli associati dispongono di una dashboard per gestire il profilo della propria attività e creare nuove promozioni (specificando validità, descrizione e limiti di utilizzo). Validazione cliente: tramite lo scanner QR integrato (o inserimento manuale), l’esercente valida il Badge del cliente e applica la promozione. Monitoraggio: le aziende possono consultare lo storico di tutte le scansioni e promozioni validate nel proprio punto vendita.



Un patto per la comunità

«Siamo entusiasti di presentare questo strumento – dichiara il presidente dell’Associazione 72019 -. La Fidelity App non è solo tecnologi: è un patto di fiducia tra chi vive San Vito e chi ci investe ogni giorno. In un mondo dominato dall’e-commerce e dalle grandi catene, la nostra app è un’azione concreta per difendere e valorizzare l’economia di prossimità. Ogni scansione di un QR code è un voto di fiducia per la nostra città, un modo per dire ‘io scelgo San Vito’».Oltre il commercio: una rete di valoreIl lancio della Fidelity App si inserisce in una visione più ampia che SETTANTADUEZERODICIANNOVE porta avanti dal 2020. L’associazione, nata come «network d’eccellenza che unisce le forze vitali del tessuto economico locale», è attiva anche in ambiti sociali e culturali, dalla sensibilizzazione su temi come la violenza di genere (con il progetto «Oltre la Tenda») ai momenti di alta formazione per gli imprenditori (gli «Aperiformativi»).Questa iniziativa, quindi, non è solo uno strumento di marketing, ma un tassello fondamentale di un progetto più grande per creare coesione sociale, rafforzare il capitale umano locale e generare una «economia di senso».Come Accedere

Per i cittadini: l’app è già disponibile gratuitamente. Non è necessario scaricarla da uno store: basta visitare il sito https://acquistasanvito.72019.it dal proprio smartphone e registrarsi come «Utente».

Per le aziende: le imprese di San Vito dei Normanni che desiderano aderire alla rete (è necessario essere associati) possono visitare lo stesso indirizzo e selezionare «Accesso Azienda» per avviare la procedura di registrazione.

Chi siamoL’Associazione SETTANTADUEZERODICIANNOVE è un sodalizio di imprenditori e professionisti di San Vito dei Normanni (Brindisi). Nata per fare rete e promuovere le eccellenze locali, la sua missione è incentivare l’economia di prossimità, sostenendo le imprese del territorio e offrendo vantaggi concreti ai cittadini attraverso iniziative come la campagna «Acquista a San Vito e Risparmia».

