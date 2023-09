ACT BLADE – AMATI: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON E’ UNA AGENZIA IMMOBILIARE!

Act Blade BR, Amati: “La ex Montecatini non è mai stata un’ipotesi. Chiarezza d’intenti contro i patafisici, gli scienziati delle cose immaginarie”

Dichiarazione del consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati.

“L’ipotesi ex Montecatini per costruire i prototipi Act Blade non è mai stata un’ipotesi. Ma a Brindisi sono sempre all’opera i patafisici, ossia gli scienziati delle soluzioni immaginarie o impossibili. Se Act Blade è ritenuta o meno una buona tecnologia lo dirà il suo committente Enel, con una commessa o un atto d’intenti su una futura commessa, generando la necessità d’insediarsi nell’area già assegnata di Sant’Apollinare.

Se Act Blade vorrà ricevere agevolazioni pubbliche per gli investimenti, per esempio quelli gestiti da Puglia Sviluppo, dovrà attendere la pubblicazione dei PIA, detto sempre per esempio, e dimostrare di possedere i requisiti richiesti.

Se Act Blade avesse la necessità di provare a Enel di saper costruire le innovative pale eoliche a mezzo di prototipi, sarà nell’interesse di Act Blade e della stessa Enel cercare di capire come e dove farlo, per esempio mettendo a disposizione una parte inutilizzata dei suoi dome (carbonili) presso la centrale Federico II, se questo tecnicamente possibile o idoneo allo scopo, oppure cercare altri spazi idonei, di proprietà privata, nella zona retroportuale, considerato che nella zona portuale non mi pare ci siano capannoni disponibili.

Se Act Blade e Enel, invece, non sanno ancora se intendono o meno stringere un patto imprenditoriale fondato sulle leggi del mercato, dicano con chiarezza quali sono i problemi su cui i politici potrebbero essere d’aiuto, avendo cura di considerare che la pubblica amministrazione non è un’agenzia immobiliare o il binario nove e tre quarti, da dove Harry Potter prese il treno che non andava da nessuna parte”.