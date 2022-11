ACT BLADE BRINDISI, D’ATTIS (FI): “SUPERATI OSTACOLI BUROCRATICI, UNA GIORNATA IMPORTANTE PER TERRITORIO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per la riunione di oggi, convocata dal Ministro Fitto, per l’insediamento ACT Blade a Brindisi: abbiamo superato tutti gli ostacoli burocratici che frenavano un intervento che avrà riverberi rilevantissimi per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio. È una pagina che si chiude felicemente, ma sullo sfondo resta l’amarezza per l’atteggiamento del Comune di Brindisi, che oggi non ha ritenuto di partecipare alla riunione. Ciò dimostra che, evidentemente, i pareri (del Comune) che avevano determinato la chiusura negativa della conferenza di servizi non erano fondati. Accanto a questo comportamento discutibile dell’amministrazione comunale, però, c’è l’impegno e la tenacia di altre istituzioni, a partire dal governo, che stanno dando il massimo per il superamento della burocrazia, dando a Brindisi un’opportunità strategica per oggi e per il futuro”.