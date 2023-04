ACT BLADE BRINDISI, D’ATTIS (FI): “VIA ALLA REALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO, TRAGUARDO IMPORTANTE PER IL TERRITORIO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Con l’ultima autorizzazione da parte della Regione Puglia, si può avviare la realizzazione dello stabilimento di produzione di pale eoliche Act Blade di Brindisi. Un’opportunità per la quale ho profuso impegno dall’inizio ossia da quando con il Ministro Fitto abbiamo dato un’importante accelerazione, superando gli ostacoli burocratici. L’insediamento avrà di sicuro riverberi rilevantissimi per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio e la maggior parte delle istituzioni coinvolte hanno condiviso con tenacia il perseguimento di questo obiettivo. Non è stato semplice giungere fino a qui: abbiamo dovuto superare il vento sfavorevole che spirava da alcuni enti più avvezzi a dispensare “no” a prescindere. Ma oggi possiamo esprimere con serenità la soddisfazione per aver contributo alla realizzazione della fabbrica nello strategico porto di Brindisi, nella certezza di aver intrapreso la strada giusta”.