ACT BLADE, D’ATTIS (FI): “CHIUSA CONFERENZA DI SERVIZI, AUSPICO SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ PER GARANTIRE A BRINDISI E ALLA PUGLIA OCCASIONE ECONOMICA IMPORTANTE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“A seguito della chiusura della conferenza di servizi inerente all’autorizzazione per Act Blade in area Zes portuale, l’Autorita politica delegata del governo indirà l’incontro al quale parteciperanno tutte le amministrazioni coinvolte. L’obiettivo, ovviamente, è quello di superare gli ostacoli all’autorizzazione dell’insediamento produttivo. Confido, pertanto, che anche alcuni pareri negativi espressi in sede di conferenza di servizi -soprattutto quelli degli uffici periferici dello Stato come la sovrintendenza- vengano valutati e superati a livello centrale per consentire a Brindisi e alla Puglia di non perdere un’occasione economica così importante”.