ACT BLADE. D’ATTIS (FI): “SODDISFATTO PER CONVOCAZIONE RIUNIONE DA PARTE DEL MINISTRO FITTO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Non posso che essere soddisfatto per la celerità del ministro Fitto nella convocazione di una riunione preliminare, che si terrà lunedì, per l’Autorizzazione Unica Zes necessaria ai fini della realizzazione dello stabilimento di ACT Blade a Brindisi. Dopo la chiusura della conferenza di servizi, quindi, arriva, come preannunciato, il secondo step utile al superamento degli ostacoli burocratici che frenano l’insediamento che produrrà pale eoliche. Continuiamo a seguire con attenzione l’iter affinché Brindisi e l’intero territorio possano beneficiare di un’occasione economica così importante”.