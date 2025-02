Ad Oria assemblea del Gruppo Sbandieratori del rione Lama

Domenica 9 Febbraio si è tenuta presso la sede del Gruppo Sbandieratori e Musici Rione Lama di Oria l’assemblea dei soci convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo. A conclusione del grande momento di democrazia interna, molto partecipato, sono risultati eletti nel Consiglio Direttivo i consiglieri: ⁠Anna Maria Penta; ⁠Antonella De Stradis;⁠ Nazario Galeone; Andrea Saracino; ⁠Giuseppe Carbone; Fernando De Milito; Marinunzia Denuzzo; ⁠Cinzia Conenna e ⁠Domenico Galluzzo. In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, sono state assegnate le seguenti cariche: PRESIDENTE – Giuseppe Carbone; VICEPRESIDENTE – Nazario Galeone; SEGRETARIO: Avv. Andrea Saracino; TESORIERE: Anna Maria Penta. Ulteriori incarichi sono stati assegnati a Cinzia Conenna (supporto segreteria); Marinunzia Denuzzo e Antonella De Stradis (feste sociali e rapporti con i soci); Fernando De Milito (gestione sede sociale); Domenico Galluzzo (gestione strumentazione).

Nuove energie e nuove idee, accompagnate dall’esperienza dei consiglieri riconfermati, saranno gli ingredienti fondamentali del prossimo triennio che vedrà il Gruppo Sbandieratori e Musici Rione Lama celebrare, in questo anno, il quarantennale dalla fondazione, nonché l’impegno degli atleti nelle competizioni FISB e negli eventi sparsi per il territorio nazionale.