Ad Oria “Carnevale in piazza” con mascotte e street band

โ€œ๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—˜๐—ง ๐— ๐—”๐—š๐—œ๐—– ๐—™๐—”๐—ก๐—ง๐—”๐—ฆ๐—ฌโ€ ๐™‚๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™๐™š ๐™‹๐™–๐™ง๐™–๐™ฉ๐™– ๐™™๐™ž ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™˜๐™ค๐™ฉ๐™ฉ๐™š & ๐™Ž๐™ฉ๐™ง๐™š๐™š๐™ฉ ๐˜ฝ๐™–๐™ฃ๐™™

& โ€œ๐—–๐—”๐—ฅ๐—ก๐—˜๐—ฉ๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐—œ๐—ก ๐—ฃ๐—œ๐—”๐—ญ๐—ญ๐—”โ€ ad ๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”

๐Ÿ“Œ ๐Ÿ๐Ÿ ๐—™๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ผ – ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿฌ,๐Ÿฏ๐Ÿฌ

Il clima della festa del Carnevale si accende e i piรน piccoli diventano protagonisti.

Lโ€˜ Amministrazione Comunale รจ lieta di rappresentare una cittร allegra , inclusiva e pronta ad accogliere bambini e famiglie nel periodo piรน colorato dellโ€™anno offrendo a tutti la possibilitร di trascorrere un momento di spensieratezza ed allegria.

โ€œQuestโ€™anno per la prima volta abbiamo pensato di festeggiare il Carnevale in una forma inedita con lโ€™imponente parata โ€œSTREET MAGIC FANTASY con maschere e musica dal vivo โ€.

Una sfilata festosa dedicata ai piรน piccoli, che potranno vedere e incontrare dal vivo i personaggi dei cartoon preferiti. ยซStreet Magic Fantasyยป si prepara a portare per le vie del centro una carovana di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti per un viaggio nel mondo delle favole e dellโ€™immaginazione, grandi e bambini saranno proiettati in un clima di festa, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera di allegria e divertimento.

โ€œ Vi aspettiamo numerosi a partecipare a questo straordinario momento di pura allegria e divertimento, perchรจ insieme possiamo renderlo indimenticabile , vivendo appieno lo spirito di comunitร e di appartenza che contraddistingue la nostra cittร โ€

Partenza 10,30 da Piazzale Municipio ,la parata percorrerร via Giacinto Dโ€™Oria, Piazza Lama, Corso Umberto, via Roma , Piazza Manfredi per arrivare in Piazza Lorch dove festeggeremo tutti insieme il โ€œCARNEVALE IN PIAZZAโ€ con una pioggia di coriandoli e stelle filanti e tanta allegria e divertimento con

๐ ๐ซ๐š๐ง๐๐ž ๐ฌ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐š๐ญ๐š ๐๐ข ๐Œ๐š๐ฌ๐œ๐ก๐ž๐ซ๐ž

๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐œ๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ ๐ข๐š

๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐œ๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž ๐†๐ข๐ ๐š๐ง๐ญ๐ข

๐ฌ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐œ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ฌ๐œ๐จ๐ญ๐ญ๐ž

L’evento รจ organizzato da ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฏ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ in collaborazione con il ๐—–๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ข๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ.