AD ORIA MEZZI DEI RIFIUTI SENZA REVISIONE. LA DENUNCIA DEL MOVIMENTO “EMILIANO SINDACO DI PUGLIA”

Mezzi della Monteco ad Oria senza revisione.

Dopo la segnalazione di un cittadino si è rilevato un fatto gravissimo: Un mezzo della ditta Monteco preposta per il servizio rifiuti nella città di Oria, senza revisione.

L’utima revisione di questo autoveicolo mi viene segnalato risale al 2 luglio 2013. Questo dimostra che sono anni che il mezzo in questione circola senza revisione, ma soprattutto viene messo a repentaglio la sicurezza degli operatori con la mancanza dei controlli periodici dei mezzi: controllo freni, pneumatici, luci, stabilità, impianti elettrici, parti di carrozzeria, specchietti retrovisori.

Questi mezzi Piaggio Porter sono ad alimentazione benzina e Gpl, e risulterebbe tra le altre che gli impianti Gpl sono scaduti, mettendo a repentaglio ulteriormente l’incolumità degli operatori ecologici.

Faccio un appello all’assessore con delega all’ambiente Simona Erario, e al Sindaco Maria Lucia Carone di segnalare all’azienda il grave fatto riscontrato nel Comune di Oria, provvedendo nell’immediatezza al controllo di tutti i mezzi, con relativa revisione.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è fondamentale per la tutela degli operatori, troppe sono state le vittime negli anni per non aver rispettato gli standard di sicurezza.

Nei prossimi giorni ci informeremo se i mezzi utilizzati in tutti i Comuni della intera ARO se i mezzi si trovano nelle stesse condizioni.

Coordinatore Provinciale (Emiliano Sindaco di Puglia)

Claudio Santoro