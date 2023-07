AD ORIA PERCORSO ITINERANTE TRA CIBO, VINI E ARTE

Vinhyria II Edizione, un grande ritorno dell’estate di Oria (Br) dove, venerdì 28 e sabato 29 luglio 2023, per l’intera via G.Renato Lombardi fino al Chiostro dei Celestini di Parco Montalbano, si potrà partecipare dalle ore 19.00 all’evento enogastronomico itinerante, che lo scorso anno ha accolto in un’unica serata tanto entusiasmo e oltre mille persone, proponendo un percorso di esplorazione e scoperta sensoriale tra cibo, vino e musica del territorio pugliese.

La seconda edizione raddoppia tutto: una serata in più, un itinerario più lungo, cantine vinicole da tutta l’Italia e non solo pugliesi, molta più musica e ovviamente una grande varietà di cibi della nostra tradizione culinaria. Capitanata dal presidente Andrea Bembi, l’associazione Officine Salentine è circondata da un’efficace rete organizzativa, consapevole che il successo di un evento si raggiunge attraverso la sinergia di risorse e competenze del territorio: fanno parte dell’organizzazione anche quest’anno PharmaBio di Oria a cui si aggiunge La Bottiglieria Wine & Spirits di Brindisi, mediapartner invece è Ciccio Riccio.

Vinhyria punta a offrire un’esperienza immersiva curata in ogni minimo dettaglio: dalla magia del luogo, fra i più ricchi di storia e di bellezza della cittadina, reso incantevole dall’allestimento degli stand e delle luci, alla possibilità di percorrere la nostra penisola intraprendendo un percorso sensoriale tra più di 20 vini italiani abbinabili a cibi che coccolano ogni papilla gustativa, inoltre chi avrà voglia di assaggiare i vini riceverà in dono un calice per continuare a degustare anche a casa.

Anche quest’anno ci saranno la Vecchia Oria, il Wine Shop, Lu Furnu, Opificio 51 con le loro ricette della tradizione in versione Street Food, oltre al food track Piovono Polpette di Nonna Ppina e il casaro di Caseificio Crovace di Fasano. Vinhyria, però, non offre solo wine and food ma garantisce il divertimento attraverso la musica per ogni orecchio: dalle note di pianoforte al tramonto del maestro Stefano Modeo, alla musica New Wave/Synth Pop anni 80 della Game Boy Band, al repertorio italiano e internazionale dei The Soulmates, alla varietà di generi e sound degli inediti e delle cover di Paolo Carone e The Murphy’s Law Band, al finire il djset di Mino Marilli e percussioni di Kokoria. E in questo ricco panorama non potrà di certo mancare l’arte grazie alla presenza del caricaturista Alberto De Lazzari e non solo.