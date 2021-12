AD ORIA “VICOLI E TRADIZIONI”, LA VIA DEL GUSTO E DELL’ARTIGIANATO

“Vicoli e Tradizioni” – La Via del gusto e dell’artigianato.

Nel Bellissimo centro storico di Oria, lungo Via Roma ed i suoi vicoli il 18 dicembre a partire dalle ore 19.00 avrà inizio la prima edizione di Vicoli e Tradizioni- La via del gusto e dell’artigianato.

La manifestazione, organizzata in team dall’APS 72024, dal Rione Castello, e dall’Amministrazione Comunale, si snoda lungo un percorso che comprende Via Roma ed i suoi vicoli, all’interno del quale saranno allestiti degli stand di enogastronomia e di artigianato tipici.

L’obbiettivo dell’organizzazione mira a recuperare le tradizioni natalizie e del luogo in generale, ma soprattutto a vivacizzare e valorizzare le antiche stradine del centro storico che ricadono nel Rione Castello, mettendo in risalto attraverso la distribuzione degli stand tutti quei dettagli che spesso passano inosservati allo sguardo del cittadino o del turista. Tutta la serata sarà inoltre allietata dalla musica popolare dei Sarchiatoria e dagli spettacoli di barbonaggio teatrale di Giuseppe Vitale. Per l’occasione sarà possibile visitare le mura messapiche ipogee dalle 18.00 alle 21.00, mentre il Mam Museo Archeologico di Oria e de Messapi e il Giardino Storico di Parco Montalbano saranno fruibili fino alle 23.00.

Nulla quindi è lasciato al caso, il risultato sarà un allegro e piacevole connnubio di profumi, sapori, suoni e immagini evocative della nostra tradizione. Non resta che venire a scoprire cosa si “nasconde” tra le stradine tortuose del Centro Storico e passare una piacevole serata a Oria, uno dei borghi più affascinante e ricchi di storia del Salento.