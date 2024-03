Ad Ostuni domani “Bambini in festa”

Bambini In Festa è il titolo dell’evento che si terrà domenica 24 marzo ad Ostuni presso la Villa Comunale Sandro Pertini. Sarà un vero e proprio viaggio nel passato per riscoprire la dimensione ludica dei nostri nonni in tutta la sua ricchezza e complessità.

Oltre 60 postazioni di gioco rigorosamente in legno, permetteranno di rivolgere uno sguardo insolito e intrigante nella vita quotidiana delle generazioni che ci hanno preceduto per mezzo di uno strumento potente quanto effimero – il gioco – rivelatore di idee e mentalità, usi e pratiche spesso dimenticate.

Spazio anche per uno spettacolo di teatro comico di strada con il clown Lacoste che con la sua fervida creatività immergerà il pubblico in storie e racconti che trasportano il visitatore dai film western alle fiabe. Si darà spazio anche alla creatività grazie ad un laboratorio di pittura su tela .

L’evento con partenza dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00, è organizzato dalla Pro Loco di Ostuni ApS con il patrocinio del Comune di Ostuni.