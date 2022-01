AD OSTUNI I DONI DI BABBO NATALE VENUTO DAL MARE

Babbo Natale venuto dal mare non ha dimenticato i bambini del Villaggio SOS di Ostuni.

Stamattina, il presidente della ProLoco Ostuni Marina , Domenico Greco ed Agostino Carparelli, Presidente della Lega Navale Italiana sezione di Ostuni, accolti dal presidente Sergio Montanaro e dalla direttrice Annarita Orfini, hanno consegnato un cesto ricolmo di cioccolatini e caramelle da donare ai bambini del Villaggio SOS che non avevano potuto partecipare alla iniziativa organizzata in collaborazione con il presidente della Confesercenti Provinciale di Brindisi Michele Piccirillo. Si conclude così la terza edizione “Babbo Natale vien dal Mare” che quest’anno ha registrato una particolare affluenza di pubblico, soprattutto bambini, decretandone un insperato successo , nonostante le restrizioni sanitarie imposte dal Covid. Il prof. Domenico Greco ha colto l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito al successo della manifestazione.