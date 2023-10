AD OSTUNI IL M5S SI STRUTTURA

Ad Ostuni il Movimento 5 Stelle si struttura ed elegge il proprio rappresentante cittadino.

Nella giornata di venerdì 13 ottobre é stata ufficialmente convocata la prima assemblea del neo costituito gruppo territoriale che ha eletto il proprio referente.

Alla presenza del coordinatore provinciale e di quello regionale, si é proceduto alla votazione segreta ed é risultato eletto, all’unanimità, Andrea Martucci, dottore in Ingegneria Civile e Ambientale, attivista della prima ora e candidato alle ultime amministrative della città di Ostuni.

Grande soddisfazione é stata espressa da tutto il coordinamento e dalla portavoce Valentina Palmisano che ha augurato buon lavoro al neo eletto rappresentante per le tante sfide che la città attende.

Andrea Martucci ha dichiarato che “Lavoreremo con tutto il Gruppo Territoriale per raccogliere idee e proposte dei cittadini in grado di alimentare l’azione politica dal basso. Miriamo ad accorciare la distanza tra eletti ed elettori promuovendo il principio di sussidiarietà circolare, per favorire un clima di sana interazione e collaborazione tra cittadini ed amministrazione comunale”

Ad oggi sono 35 gli iscritti ma si conta di crescere sempre di più nei prossimi mesi.