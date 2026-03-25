Ad Ostuni incontro su politiche di coesione e sviluppo dei territori

Un confronto concreto tra istituzioni europee e territori per capire come le politiche di coesione si traducano in opportunità reali per imprese, enti locali e comunità. È questo il cuore dell’incontro “Coesione e opportunità per i territori”, in programma il prossimo 31 marzo alle ore 17:30 presso Palazzo San Francesco a Ostuni.

L’iniziativa, promossa dall’europarlamentare Valentina Palmisano (Movimento 5 Stelle – Gruppo The Left), si inserisce nell’attività divulgativa legata al lavoro svolto in Commissione REGI (Sviluppo regionale) del Parlamento europeo e alle politiche sulla coesione territoriale.

L’obiettivo è offrire una lettura chiara e operativa di come le decisioni assunte a livello europeo – in particolare sulla programmazione dei fondi strutturali – si traducano concretamente nei programmi gestiti da Regioni ed enti territoriali, generando ricadute dirette su sviluppo locale, innovazione e competitività.

Dopo l’apertura dei lavori da parte dell’europarlamentare Valentina Palmisano, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Ostuni e presidente della Provincia di Brindisi Angelo Pomes, dell’assessore ai finanziamenti del Comune di Ostuni Fabrizio Monopoli e del presidente del GAL Alto Salento Bonaventura Cucci.

Seguirà l’intervento dell’avvocato Roberta Mancia, esperta in fondi europei e progettazione UE, che offrirà un approfondimento tecnico sulle strategie di accesso ai finanziamenti e sulle principali dinamiche dei programmi europei.

L’incontro si concluderà con un momento di confronto aperto con il pubblico.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato un servizio offerto gratuitamente dal M5S Europa e dall’On. Palmisano, di informazione e supporto rivolto al territorio: una newsletter mensile di monitoraggio dei bandi europei, pensata per accompagnare enti e imprese nell’individuazione tempestiva delle opportunità e nel rafforzamento della capacità di partecipazione ai programmi.

L’iniziativa è aperta a amministratori e funzionari pubblici, associazioni di categoria, imprese e professionisti interessati ai temi della progettazione europea e dello sviluppo territoriale.