Ad Ostuni la camera ardente del Brigadiere Legrottaglie. Autorità, colleghi e cittadini hanno reso omaggio alla salma di questo eroe…

La tragica fine del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie ha generato sgomento nelle comunità di Francavilla Fontana ed Ostuni ancor più rispetto a ciò che sta vivendo tutto il nostro paese per quanto accaduto.

Il “gigante buono”, così ricordano in molti questo valorosissimo militare dell’Arma, avrebbe dovuto vestire la divisa ancora per qualche ora,. Dopo di che sarebbe andato in ferie e poi in congedo. Un destino crudele e la efferatezza di due criminali pronti a tutto pur di portare a termine le loro attività delinquenziali, hanno messo fine alla sua vita ed hanno lasciato un vuoto incolmabile nella sua bella famiglia ed in quella dell’intera Arma dei Carabinieri.

Stamattina il feretro è giunto ad Ostuni, proveniente dalla camera mortuaria dell’ospedale di Francavilla Fontana, ed è stato condotto presso la Chiesa dei Cappuccini della città bianca dove è stata aperta la camera ardente. Tra i primi a visitarla, ovviamente, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes

Poi tanta gente comune, tanti colleghi di lavoro di Carlo, in divisa e in borghese e tanti uomini della forze dell’ordine. Il tutto, fino a quando è giunta una folta delegazione di Fratelli d’Italia guidata dal sen. Malan, dall’on. Donzelli, dal sottosegretario Gemmato e da Arianna Meloni.

Domattina alle 11, nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa, si svolgeranno i funerali. Nel frattempo ad Ostuni ed a Francavilla Fontana è lutto cittadino.