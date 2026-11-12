Ad Ostuni la cerimonia Premio Paesaggi Rurali Storici

Il 14 novembre prossimo, nella cornice della IX Assemblea dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, la premiazione di chi fa paesaggio di qualità

Dal 13 al 15 novembre p.v. la città di Ostuni (BR) sarà la Capitale dei Paesaggi Rurali Storici, perché ospiterà la IX Assemblea nazionale dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) E.T.S., organizzata in collaborazione con l’Ente Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ed il Comune di Ostuni.

In occasione dell’Assemblea dell’Associazione PRIS, sabato 14 novembre dalle ore 15:30 sono previsti due importanti appuntamenti aperti al pubblico: il convegno “Tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo per la resilienza dell’agricoltura e delle comunità rurali” e la Cerimonia di premiazione del Premio Paesaggi Rurali Storici edizione 2026.

Il convegno si propone di sensibilizzare le istituzioni e i portatori di interesse sull’importanza della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali storici e dei sistemi agricoli tradizionali, promuovendo un modello di sviluppo rurale fondato sulla conservazione e sull’utilizzo sostenibile del patrimonio paesaggistico, ambientale, storico e culturale, in stretta relazione con le produzioni agricole di qualità e le identità dei territori.

In tale contesto si alterneranno numerosi interventi e contributi da parte di rappresentanti di istituzioni ed associazioni a partire dai saluti introduttivi da parte dell’ente ospitante, Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, e delle autorità locali. Aprirà i lavori la relazione affidata al Prof. Mauro Agnoletti, Presidente dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS). Il dibattito entrerà poi nel vivo delle esperienze territoriali e delle buone pratiche di salvaguardia dei paesaggi rurali e delle pratiche agricole tradizionali con i contributi di Tommaso Giorgino (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – AIAPP), Cesareo Troia (Vice-presidente nazionale e Coordinatore Città dell’Olio Puglia), Sabine Gennai-Schott (Presidente International Terraced Landscapes Alliance – ITLA Italia), Donato Baccaro (Membro del Consiglio Direttivo Nazionale Associazione I Borghi più Belli d’Italia), Saverio Russo (Presidente regionale del FAI Puglia), Ilaria Pecoraro (Presidente CDR Puglia di ITALIA NOSTRA), Patrizia Lusi (Presidente ASP “Dott. Vincenzo Zaccagnino”) e Bonaventura Cucci (Presidente GAL Alto Salento).

«I paesaggi rurali storici rappresentano un aspetto fondamentale della nostra identità culturale e risorsa importante per il futuro dei nostri territori così come lo sono i nostri borghi e i centri storici delle nostre città. Il modello di agricoltura che promuovono, basato su qualità, autenticità e sui valori culturali, storici ed ambientali, rappresenta gran parte dell’agricoltura italiana, e funge da asset socio-economico resiliente rispetto alle grandi trasformazioni sociali, economiche ed ambientali del nostro tempo. Il successo riscontrato con la prima edizione del Premio Paesaggi Rurali Storici che ha raccolto ben 32 progetti da tutta Italia dimostra quanto sia viva la consapevolezza che conservare le pratiche agricole tradizionali significa mantenere viva una memoria collettiva in grado di fornire risposte concrete alle sfide globali e locali attuali», dichiara Mauro Agnoletti, Presidente dell’Associazione PRIS.

«Ospitare un appuntamento di rilevanza nazionale come la IX Assemblea PRIS e la cerimonia di premiazione del Premio Paesaggi Rurali Storici 2026 è motivo di grande orgoglio per il nostro Ente», afferma Angelo Roma, Presidente del Parco Naturale Regionale Dune Costiere. «Il nostro territorio racchiude un patrimonio olivicolo e rappresenta un agroecosistema di eccezionale valore che va tutelato e promosso con l’obiettivo di contrastare il degrado e l’abbandono ed incentivare azioni di sviluppo locale integrato che coinvolgano istituzioni e portatori di interesse così come le comunità locali. Un importante passo in questa direzione è stato intrapreso con l’avvio del processo di candidatura del paesaggio del Parco delle Dune Costiere al Programma FAO GIAHS che oggi conta oltre 130 aree nel mondo riconosciute come patrimonio agricolo di importanza mondiale. Altre importanti iniziative che vanno nella stessa direzione sono in corso di realizzazione su scala locale e regionale».

Al convegno seguirà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Paesaggi Rurali Storici, istituito dall’Associazione per riconoscere e promuovere le iniziative dedicate al recupero e alla conservazione del paesaggio rurale, contrastando i fenomeni di abbandono e le trasformazioni che ne compromettono i caratteri storici ed identitari.

La prima edizione ha raccolto ben 32 progetti realizzati in 14 regioni italiane, testimoniando un impegno diffuso per la salvaguardia del patrimonio rurale e delle sue radici culturali. Esperienze che dimostrano come il recupero dei paesaggi storici e il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali possano rappresentare non soltanto strumenti di conservazione, ma anche opportunità concrete di sviluppo economico, tutela dell’ambiente e valorizzazione della qualità delle produzioni alimentari.

Nel corso della cerimonia verranno premiati i tre progetti vincitori dell’edizione 2026 del Premio: il vincitore “Rigenerazione paesaggistica e agroambientale degli oliveti monumentali di Torre Guaceto” dell’Azienda Agricola Columella, realizzato nella Riserva Naturale di Torre Guaceto (BR), il quale si è distinto per l’innovativo ripristino del paesaggio rurale storico, applicato in un’area segnata dalla Xylella, e i progetti “Agroforestazione in Risaia” dell’Azienda piemontese “Una Garlanda”, che ha ripristinato alberature campestri in un area risicola nel Comune di Rovasenda (VC), e “Villa Cella: una montagna di storia, amore e cabannine” dell’Azienda Agricola “Vincavacca”, con il recupero della razza bovina cabannina e di pascoli in un’area compresa nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto, nel Comune di Rezzoaglio (GE), che si sono classificati, rispettivamente, al secondo e terzo posto.