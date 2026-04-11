Ad Ostuni la Giornata del Mare dell’Ass. Appia Traiana Francigena

Si è svolta oggi, come previsto, la Giornata del Mare, organizzata dall’Associazione Appia Traiana Francigena APS in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Lega Navale di Ostuni e le associazioni del Forum della Società Civile. Per il Comune erano presenti l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Monopoli e l’Assessore al Demanio Giuseppe Tagliente, che hanno accompagnato parte del percorso e portato il saluto istituzionale.

La giornata si è svolta secondo il programma, in un clima di piena libertà, partecipazione e collaborazione. La camminata lungo il tratto costiero ha offerto ai partecipanti un’esperienza piacevole e coinvolgente, arricchita da un’importante attività di raccolta dei rifiuti spiaggiati. Nel corso del percorso sono stati riempiti numerosi bustoni, un risultato significativo che testimonia quanto il fenomeno dell’accumulo dei rifiuti in mare sia ancora attuale.

I materiali raccolti non sono frutto di abbandono locale, ma rifiuti spiaggiati trasportati dalle correnti del Mare Adriatico e depositati naturalmente sulla costa. Secondo il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, la maggior parte dei rifiuti marini ha origine terrestre e raggiunge il mare attraverso i fiumi, per poi essere redistribuita dalle correnti lungo le coste. L’Adriatico, per la sua conformazione di bacino semi-chiuso, tende inoltre ad accumulare rifiuti provenienti da diverse aree del bacino, comprese le due sponde, rendendo il fenomeno un problema sovraregionale e non circoscritto al territorio ostunese.

Durante il percorso, il geologo Prof. Antonio Cardone ha guidato i presenti in un affascinante viaggio nella storia naturale del territorio, spiegando in modo chiaro e accessibile come si sono formate le dune recenti e quelle fossili, risalenti a migliaia di anni fa. Ha illustrato le differenze tra le rocce tufacee e le calcaree, aiutando i partecipanti a leggere il paesaggio con occhi nuovi e più consapevoli.

Al rientro, presso la Casa del Mare, il professore Cardone ha proseguito il suo racconto con un approfondimento dedicato all’evoluzione geologica della costa e alle trasformazioni che hanno modellato il territorio nel corso dei millenni. La lezione è stata accompagnata dalla proiezione di immagini scattate subito dopo le forti piogge e le allerte meteo che hanno interessato la zona durante la settimana di Pasqua, utili a comprendere il ruolo fondamentale delle lame e della fitta rete di canali naturali che attraversano il territorio ostunese, un tempo veri e propri corsi d’acqua.

Al termine, gli assessori Monopoli e Tagliente hanno portato il saluto dell’Amministrazione Comunale, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva della cittadinanza e del valore educativo dell’iniziativa.

A seguire, I presidenti delle associazioni promotrici hanno inoltre rivolto un sentito ringraziamento al personale dell’Associazione TERA e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ostuni per l’assistenza prestata durante l’intera mattinata, al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere per l’accoglienza presso la Casa del Mare e alla Bianco Igiene Ambientale S.r.l. per il supporto logistico e operativo.