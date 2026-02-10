Ad Ostuni la presentazione del “Mundial Beach Soccer 2026”

Mercoledì 18 Febbraio presso il Comune di Ostuni presentazione ufficiale dell’ evento internazionale ” “Mundial Beach Soccer 2026 Città di Ostuni”. Nell’occasione Maurizio Iorio, Presidente di Italia Beach Soccer e il dott. Stefano La Palma, Commercialista Sportivo organizzatore territoriale della manifestazione, illustreranno i dettagli dell’evento mondiale che si terrà a Ostuni il prossimo 17-18-19 Luglio. Parteciperanno le Nazionali di Italia, Brasile, Argentina e Francia,con tanti Campioni al seguito. Location prescelta sarà Villanova,Marina di Ostuni presso la Spiaggia di Camerini. Evento targato DAZN e SPORTITALIA.