AD OSTUNI PRESENTAZIONE DELLA KERMESSE LETTERARIA “UN’EMOZIONE CHIAMATA LIBRO”

PRESENTAZIONE DELLA KERMESSE LETTERARIA “UN’EMOZIONE CHIAMATA LIBRO”

27esima Edizione

Lunedì 19 giugno ore 17.30 – Salone dei Sindaci – Comune di Ostuni

Sarà presentata ufficialmente – lunedì 19 giugno 2023 alle 17.30 nel Salone dei Sindaci a Palazzo San Francesco in Ostuni – la 27ª edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro” realizzata per il secondo anno consecutivo dall’Associazione “Una Valle di Libri”, che vivrà anteprime nel mese di giugno per poi svolgersi nei mesi di luglio ed agosto.

Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, l’assessore alla Cultura, Niki Maffei, il presidente dell’Associazione “Una Valle di Libri”, Flavio Cellie, ed interverranno anche Francesco Taliente della “Bottega del Libro” e Vincenzo Gianfreda della New Music Promotion.

La kermesse si aprirà ufficialmente il 23 giugno, nel chiostro di Palazzo San Francesco, con un talk show dedicato al conflitto tra Russia e Ucraina. Ospite del salotto letterario della “Città Bianca” l’inviato di guerra del Tg2 Giammarco Sicuro che presenterà il suo libro “Grano, storie e persone da una guerra vicina” (Gemma Editore). A confrontarsi con l’autore Nadia Spinelli e Anna Rosa Gallo.

Il 24 giugno, un libro su vicende storiche del Meridione d’Italia, storico scritto da Carmine Pinto per Laterza editore dal titolo: “Il brigante e il generale”. La manifestazione si svolgerà in Viale Oronzo Quaranta nei pressi di Porta Nova. A dialogare con l’autore il prof. Pierangelo Buongiorno.

Il 25 giugno si torna nel chiostro di Palazzo San Francesco, per l’approdo in Ostuni di un volto noto del giornalismo sportivo e musicale italiano, Marino Bartoletti, che presenterà con il giornalista Leo Petrocelli de “La Gazzetta del Mezzogiorno”: “La discesa degli Dei” (ed. Gallucci).

L’ultimo appuntamento con l’anteprima di “Un’emozione chiamata libro” è fissato per il 27 giugno 2023 con Simona Baldelli e il “Pozzo delle bambole” (ed. Sellerio). A dialogare con l’autrice ci sarà la ostunese Giovanna Nosarti.

Tante le novità dell’edizione 2023. La prima è costituita dal “Premio Una Valle di Libri”, che verrà consegnato durante le serate a personalità del panorama nazionale, che si sono contraddistinte durante l’anno in corso su diversi versanti di impegno. La seconda riguarda un’ampia pagina dedicata all’inclusione, con libri su tematiche rilevanti che arrivano dal territorio pugliese, primo fra i quali un volume autobiografico di Vincenzo Donateo, podista non vedente di Carovigno, “Io volevo correre” scritto a quatto mani con Silvia Bertani.