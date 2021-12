AD OSTUNI RITORNA UN HUB VACCINALE

A seguito di sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal Sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, dall’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Spennati, dal dirigente alla Protezione Civile Roberto Melpignano e dai funzionari Asl, l’Azienda sanitaria ha comunicato al Comune di Ostuni che nella giornata di martedì 21 dicembre inizierà l’allestimento del nuovo hub vaccinale della Città Bianca.

I locali adibiti a centro vaccinazioni saranno quelli del Centro di Spiritualità Villa Specchia , messi gratuitamente a disposizione dalle suore benedettine del Monastero omonimo.

“Da giorni, con l’assessore Spennati, avevamo avviato una ricognizione per individuare uno spazio adeguato per allestire il centro vaccinale nella nostra città. – riferisce il Sindaco Guglielmo Cavallo – Dopo l’avviso pubblico lanciato ai privati per l’individuazione degli spazi abbiamo provveduto ai primi sopralluoghi con i funzionari dell’Asl, individuando subito la soluzione migliore.”

“Desidero ringraziare le suore Benedettine di Villa Specchia nelle persone della Madre Superiora Madre Ignazia Tomasi – dice l’assessore Spennati – e ringrazio della disponibilità il Parroco della Chiesa Santa Famiglia, Don Maurizio Caliandro e tutti i parrocchiani che si sono immediatamente attivati per liberare gli spazi individuati e renderli fruibili per l’esigenza comune.”

A breve tutte le informazioni sull’apertura dell’Hub.