AD OSTUNI SEQUESTRI DELLA FORESTALE IN AREE ADIBITE A PARCHEGGIO

SEQUESTRO SU VASTA AREA UTILIZZATA A PARCHEGGIO

OSTUNI: NEL MIRINO DEI CARABINIERI FORESTALI LE

AUTORIZZAZIONI SUI TERRENI NEI PRESSI DEI LIDI

UNA DENUNCIA – PROSEGUONO GLI ACCERTAMENTI

I Carabinieri Forestali della Stazione di Ostuni hanno sottoposto a sequestro preventivo una vasta area, di 8900 metri quadri, utilizzata come parcheggio a servizio delle spiagge retrostanti il cordone dunale del Pilone, rinomata località balneare della “Città Bianca”, nel tratto più “gettonato” da bivacchi e raduni di comitive di giovani.

Dopo approfonditi accertamenti, i Militari hanno appurato che l’ attività veniva esercitata da una società, senza la preventiva necessaria convenzione da stipularsi con il Comune di Ostuni (Sportello Unico Attività Produttive), al fine di ottenere una temporanea variazione della destinazione d’ uso della zona, classificata come agricola.

Inoltre l’ area si trova in fascia sottoposta a vincolo paesaggistico, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ed anche per questo si sarebbe resa necessaria l’ autorizzazione, mai richiesta.

Infine, l’ appezzamento è ricompreso nei confini del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, che pure avrebbe dovuto essere destinatario di una richiesta di autorizzazione.

Per tutte queste omissioni, ai sensi del Testo Unico dell’ Edilizia e Urbanistica (D.P.R. 380/2001), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), nonché della Legge-quadro sulle aree naturali protette (L. 394/91), l’ amministratore unico della società di gestione, nonché conduttore dei terreni, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi.

Sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti, da parte dei Carabinieri Forestali di Ostuni, su tutta la fascia litoranea, al fine di individuare ulteriori situazioni di irregolarità, nonché di definire altri casi controversi, in un comprensorio ove la questione delle aree a parcheggio al servizio della frequentazione turistico-balneare del territorio riveste una valenza notevole