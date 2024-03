Ad Ostuni un corso del DUC di inglese commerciale. Avviso pubblico di manifestazione di interesse

Per valorizzare e qualificare al meglio la rete commerciale e turistica riguardanti l’intero

Distretto Urbano del Commercio “Città Bianca” di Ostuni, l’associazione DUC intende sviluppare

un percorso partecipato per la realizzazione dei più adeguati e funzionali interventi. In questo

quadro, una delle iniziative più rilevanti è rappresentata dall’organizzazione di Corsi di Formazione

riservati agli operatori commerciali e loro collaboratori, attivi nell’area del Distretto Urbano del

Commercio di Ostuni.

In tal senso, il DUC di Ostuni ha reso pubblico un Avviso di manifestazione di interesse alla

partecipazione al Corso di Inglese Commerciale (base) riservato agli operatori commerciali operanti

del perimetro del DUC Città Bianca. Parlare inglese, soprattutto al giorno d’oggi, è uno strumento

fondamentale per agevolare la comunicazione con persone che da tutto il mondo ormai trascorrono

le vacanze nel nostro territorio. Da decenni la nostra terra è meta di un turismo variegato, grazie ad

un’offerta molto ampia, alle particolarità dal paesaggio e all’arte culinaria che rende unica la Puglia

intera. Il corso si rappresenta come un’offerta utile, sia a gestire le necessità di comunicazione con

il turista nell’ambito commerciale, che in quello ristorativo e ricreativo.

Il Corso di Inglese Commerciale (base) sarà gratuitamente riservato ad un massimo di n. 25

(venticinque) operatori commerciali o loro collaboratori dipendenti, secondo la cronologia di arrivo

delle istanze di partecipazione. Il corso si svilupperà in 20 lezioni da circa 2 ore ciascuna e sarà

curato da docenti “madrelingua” e con comprovata esperienza nel settore della didattica.

In ogni singolo incontro saranno verificate le diverse competenze linguistiche, come listening

(ascolto), reading (lettura), writing (scrittura) and speaking (parlato).

Alla fine del corso sarà somministrato un test di valutazione delle competenze acquisite e

rilasciato un attestato di frequenza.

Gli interessati dovranno compilare il modulo predisposto, accompagnato da una fotocopia

del documento d’identità del titolare e/o del legale rappresentante della ditta. La documentazione

richiesta dovrà essere inviata, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail

duc.cittabianca@gmail.com, entro le ore 12:00 del giorno 18/03/2024. Le domande saranno

accolte in ordine cronologico di arrivo, fino alla concorrenza massima di n. 25 (venticinque)

partecipanti. La sede del corso sarà definita successivamente, in base alle esigenze degli operatori

stessi.