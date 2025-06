Adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano – Ass. Elmo: “Abbiamo completato il programma di interventi oggetto di finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica”

Brindisi è tra le città che hanno usufruito di un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica per realizzare interventi finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. L’area interessata è stata quella attinente allo Stadio comunale “Fanuzzi”, nel rione Casale.

Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato la realizzazione di un’area a verde posta in adiacenza al parcheggio riservato ai tifosi ospiti dello stadio comunale “Franco Fanuzzi“ con essenze arboree autoctone aventi una superficie di mq 7.500; la rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la realizzazione di nuova pavimentazione permeabile per una superficie di circa mq.3.000; la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla copertura della tribuna centrale (circa 1.215 mq) e il fabbricato accessorio degli spogliatoi (circa 800 mq) e convogliamento in ampia vasca di accumulo sotterranea utile all’irrigazione del tappeto erboso del campo di calcio.

“Gli interventi appena conclusi – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – vanno in direzione di una città moderna, rispondente alle necessità rivenienti ai Cambiamenti climatici e sempre più attenta alla tutela dell’ambiente”.