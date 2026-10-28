Addio a Giuseppe Meo, Zizza (Lega): «Un imprenditore che credeva nel futuro del territorio»

«La prematura scomparsa di Giuseppe Meo mi addolora profondamente. Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai collaboratori dello SNIM rivolgo il mio cordoglio personale e quello della Lega della provincia di Brindisi».

Lo dichiara il senatore Vittorio Zizza, segretario provinciale della Lega.

«Negli ultimi anni ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare un imprenditore capace e determinato, che credeva in Brindisi e nelle potenzialità del suo territorio. Nonostante le tante difficoltà, con lo SNIM, il Salone Nautico di Puglia di cui era presidente, ha saputo costruire una realtà importante per Brindisi, la sua provincia e l’intera regione.

Solo pochi giorni fa avevamo parlato di presente, di futuro e dell’importanza della collaborazione con le istituzioni locali e nazionali per sostenere la crescita del territorio. Ripensare oggi a quella conversazione rende ancora più dolorosa la sua perdita.

Di Giuseppe resta l’esempio di un uomo che alle idee ha fatto seguire l’impegno concreto. Il modo migliore per onorarne la memoria è dare continuità a ciò che ha costruito con tanta determinazione»