Addio a Mario Romano, commerciante storico di S. Elia

È venuto a mancare nella giornata odierna Mario Romano, figura storica del quartiere Sant’Elia e della città intera. Pioniere della panificazione nella città, dopo anni trascorsi in quel di Cesenatico decise di fare ritorno nella sua città natale dove ancora oggi, la sua famiglia continua a portare avanti un ristorante conosciuto e apprezzato. Grande lavoratore, si è sempre contraddistinto per le sue grandi doti umane oltre che professionali.

Lascia cinque figli e la moglie Ada.

I funerali si terranno domani alle 15:00 presso la Parrocchia San Lorenzo, sita in viale Caravaggio.