Addio ad Alberto Leoci…

Nel pomeriggio è venuto a mancare, all’età di 82 anni, il dott. Alberto Leoci. Purtroppo le terapie somministrate dai sanitari dell’ospedale Perrino non sono servite ad evitare il peggio dopo il malore accusato ieri sera.

Il dott. Leoci era uno dei più stimati commercialisti della città, oltre a grande appassionato di basket (aveva giocato ai tempi di Elio Pentassuglia) e più in generale dello sport cittadino. Insieme ai suoi amici Lilli Colelli, Gianluigi Migliaccio aveva fatto parte dell’equipaggio di “Mattone”, animando il dopo-regata della Brindisi-Corfu con la sua inimtabile simpatia.

“Ho letto la notizia sulla pagina dell’amico e collega Antonio Celeste e gli chiesto di poter utilizzare questa bellissima foto di Alberto perché lo ritrare proprio com’era, sorridente e simpatico come pochi. Lo stesso volto che ho visto per anni in via Dalmazia dove entrambi avevamo l’ufficio. Ci mancherà tantissimo. Un abbraccio a Lucia ed a Stefano”.