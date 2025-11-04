Addio Adriana, non smettere di sorridere, anche lassù…

La notizia era purtroppo attesa da tempo. Adriana Vernai, vice dirigente scolastica del Comprensivo Commenda e stimatissima docente di matematica e scienze, ha lottato con tutte le sue forze contro la bestia del secolo, un male incurabile che non ha dato scampo neanche ad una donna forte come lei. Certo, il cancro ha impiegato un anno e mezzo prima di spuntarla, ma la sua battaglia con la vita Adriana l’ha vinta comunque, perché alla figlia Luana ha lasciato un modello di caparbietà che ti consente di fare tanta strada ed ai suoi tantissimi amici e colleghi un ricordo incancellabile. Poi ci sono i suoi studenti che le hanno mostrato affetto fino all’ultimo momento, quasi a voler dimostrare che non basta un tumore per spezzare un legame indissolubile.

Io e Adriana siamo stati amici da ragazzi. Eravamo un bel gruppo e quei rapporti sono rimasti intatti nel corso dei decenni, anche quando la vita ci ha portato su binari differenti. Ma c’è una cosa che quella ragazzina così pimpante ha conservato fino all’ultimo: quel sorriso sarcastico che nascondeva stati d’animo differenti, ma sempre incredibilmente veri. Fai buon viaggio cara Adriana e non smettere mai di guardare tutti in quel modo “tutto tuo”.

Mimmo Consales