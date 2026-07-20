“Addo’ Giurgola”. Torneo di basket over 45 in piazza S.Teresa

Ancora un torneo di basket in piazza S.Teresa per un playground continuo che sta riempiendo il programma dell’estate brindisina nel mese di luglio. Ha preso il via oggi il torneo over 45. Le gare dureranno per tutta la settimana e vedono protagonisti giocatori locali che hanno fatto la storia del basket brindisino dagli anni ‘80 agli anni 2000. Giocatori che disputano anche campionati europei senior over 50. Mastrorosa, Virdia, My, Cafarella, Ottonaro. Aloisio e tanti altri. Questi alcuni dei cestisti che si sfideranno da oggi fino a domenica, con l’organizzazione di Giampaolo Amatori. La gara di esordio e’ stata arbitrata dall’arbitro Tonino Malerba, aribitro di punta della serie A degli anni ‘70 e ‘80. La finalissima sarà’ arbitrata dall’ex arbitro internazione Mino Corsa.