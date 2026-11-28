L’Amministrazione comunale di Brindisi rende noto che è ben lungi dall’essere completato l’addobbo natalizio in Città e nei diversi quartieri di Brindisi: l’accensione delle luminarie anticipata a giovedì scorso in alcuni luoghi del Centro è solo la prima tappa di un percorso già definito e che prevede il coinvolgimento di tutti i quartieri cittadini e della frazione di Tuturano, tanto è vero che sono già inseriti nell’elenco dell’iniziativa pubblica l’illuminazione definitiva delle palme del Lungomare e l’abbellimento della piazza principale di Tuturano, che ospiterà il tradizionale Albero di Natale. Ciò senza annoverare l’intervento di privati che hanno già manifestato questa loro volontà all’Amministrazione civica brindisina.