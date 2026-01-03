Adeguamento alle norme antincendio, ammessi a finanziamento PNRR, gli interventi nelle scuole “Marzabotto” e Kennedy”

Gli interventi di “adeguamento alle norme antincendio” proposti per le Scuole “Marzabotto” e “Kennedy” sono stati ammessi a finanziamento PNRR, rispettivamente, per un importo di

187.500 euro (Marzabotto) e 112.700 euro (Kennedy).

Lo si apprende dall’elenco pubblicato, nelle scorse ore sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel quale si riportano tutti i dati relativi all’erogazione di contributi in favore degli enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in esecuzione del decreto del ministro dell’Istruzione e del Merito 21 novembre 2025, n. 229.

“Ora si può proseguire nell’iter burocratico per dare seguito a quanto deliberato il 9 dicembre dello scorso anno – ha detto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. In quella data, infatti, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato la candidatura all’Avviso Pubblico per ottenere contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio. Le scuole secondarie “Marzabotto” e “Kennedy” erano in quell’elenco ed ora si può passare alla fase attuativa”.