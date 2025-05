Adeguamento del PRG al PPTR – Forza Italia: “E’ un risultato estremamente importante per la città che va ascritto ai meriti di questa Amministrazione”

L’adozione della proposta di adeguamento del vigente Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia rappresenta un traguardo estremamente importante per la città di Brindisi e che va ascritto tra i meriti di questa Amministrazione Comunale.

Siamo di fronte, infatti, ad uno strumento che consente di risolvere numerosi problemi di carattere urbanistico, a vantaggio di una crescita organica del territorio, atteso che non si poteva più attendere per adeguare il PRG alle normative vigenti.

Forza Italia ritiene, infatti, che passa proprio da questo adeguamento una maggiore capacità dell’Amministrazione Comunale di rispondere alle esigenze dei cittadini, per giunta in tempi più veloci, grazie al lavoro svolto dall’Ufficio di Piano ed all’Esecutivo che ha sostenuto ed approvato il lavoro svolto.

Gruppo consiliare

Forza Italia Brindisi