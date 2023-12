ADESSO È NATALE ANCHE A BRINDISI!

Il Natale, finalmente, è arrivato in città. Le luminarie sui corsi principali sono state accese con grande soddisfazione dei brindisini. La pista sul ghiaccio con tanti ragazzini che si divertono e con canti natalizi che vengono trasmessi continuamente ha, sicuramente, contribuito a creare quell’aria di festa che, nonostante le condizioni meteorologiche non proprio invitanti, ha convinto tanti ad uscire. Bisogna, inoltre, riconoscere il grande impegno dei commercianti che con le loro decorazioni hanno saputo creare un’atmosfera allegra, capace di incentivare lo shopping natalizio. Il Sindaco, in conferenza stampa, si era espresso cosi:”Anzitutto mi scuso per il ritardo con il quale diamo avvio alle iniziative del Natale. Auspichiamo di recuperare attraverso la qualità della proposta”. Il Natale è, ormai, alle porte! Cerchiamo di vivere al meglio quello che è il periodo più bello dell’anno. Anna Consales